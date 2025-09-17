 Cambio al vertice: il Mar. Magg. Stroppa nuovo comandante ad Arrone e il Mar. Magg. Adriani arriva a Terni - Tuttoggi.info
Cambio al vertice: il Mar. Magg. Stroppa nuovo comandante ad Arrone e il Mar. Magg. Adriani arriva a Terni

Redazione

Cambio al vertice: il Mar. Magg. Stroppa nuovo comandante ad Arrone e il Mar. Magg. Adriani arriva a Terni

Cambi ai vertici per i Carabinieri di Arrone con il Maresciallo Maggiore Stroppa mentre nel comando di Terni arriva il Maggiore Adriani
Mer, 17/09/2025 - 14:59

Cambi ai vertici per la stazione dei Carabinieri di Arrone mentre nel comando provinciale di Terni arriva un nuovo Maggiore. Il Maresciallo Maggiore Fulvio Adriani, già Comandante della Stazione Carabinieri di Ferentillo, ha lasciato il comando del reparto per assumere un nuovo incarico presso il Comando Provinciale di Terni mentre il Maresciallo Maggiore Gabriele Stroppa è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri, si è insediato nei giorni scorsi.

Il Maresciallo Maggiore Fulvio Adriani

Romano di origini si è arruolato nell’Arma nel 1998 come Carabiniere ausiliario, prestando servizio prima presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e poi presso la Stazione Carabinieri di Firenze-Ricorboli da settembre 1999 a settembre 2002. E’ stato vincitore del concorso per Allievi Marescialli e dal 2002 al 2004 ha svolto il proprio percorso di formazione presso la Scuola Marescialli di Firenze, al termine del quale è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena, ove ha prestato servizio fino al 2015, assumendone il comando dal maggio 2013.

Nel 2015 approda in Umbria, alla Stazione dei Carabinieri di Papigno, in qualità di Sottufficiale in sottordine, incarico che ha rivestito fino al 2016 quando è stato trasferito al Reparto Operativo del Comando Provinciale, occupandosi di attività investigative di elevato spessore. Da marzo 2019, fino al 31 agosto scorso, ha retto il comando della Stazione di Ferentillo, che ha ora lasciato per fare ritorno al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo. Nel corso della sua carriera ha conseguito, presso l’Università di Bologna, la laurea di primo livello quale operatore del controllo e della sicurezza sociale nonché numerose specializzazioni professionali.

Maresciallo Maggiore Gabriele Stroppa

Originario di Fabriano, 50enne, Stroppa vanta una lunga carriera all’interno dell’Arma dei Carabinieri, nelle cui fila si è arruolato nel 1997 come Carabiniere ausiliario, venendo assegnato alla Stazione Carabinieri di Serravalle del Chienti in provincia di Macerata. Vincitore di concorso per Allievi Marescialli, dal 1999 al 2001 ha svolto il proprio percorso di formazione presso la Scuola Marescialli di Velletri, al termine del quale è stato destinato al 7° Reggimento Carabinieri Trentino Adige, ove ha prestato servizio fino al 2009, partecipando a 6 missioni internazionali tra Kosovo ed Iraq come Comandante di squadra. Nel 2009 approda in Umbria, alla Stazione Carabinieri di Papigno, in qualità di Sottufficiale in sottordine, incarico che ha rivestito fino al 2015 quando è stato trasferito alla Stazione capoluogo. Dal 2016 ha poi prestato servizio al Reparto Operativo del Comando Provinciale, occupandosi di attività informative ed investigative di elevato spessore, fino al recente trasferimento al comando del presidio di Arrone. Nel corso della sua carriera il militare ha conseguito il diploma universitario in Scienze Criminologiche Applicate presso l’Università di Bologna.

