Calciomercato Perugia, ore decisive per centrocampo e attacco

La Roma ha offerto Faticanti fino a giugno, il Perugia ha proposto un'altra formula | La cessione di Melchiorri può sbloccare l'arrivo di una punta

Ore decisive, quelle finali, come ormai consuetudine per la società di Santopadre, per il calciomercato del Perugia. Con la difesa confermata in blocco, in attesa del recupero di Struna, le novità riguardano l’attacco e soprattutto il centrocampo, la zona più è mancato in questa prima parte di campionato.

Gli emissari del club biancorosso hanno avuto oggi ulteriori contatti con quelli della Roma per portare a Perugia il mediano e capitano della Primavera, Giacomo Faticanti. I giallorossi non avrebbero intenzione di privarsi a lungo del giovane considerato un possibile erede di De Rossi, che Mourinho ha fetto esordine quest’anno in Europa League. Per questo, avrebbero proposto al Perugia un prestito sino al termine di questa stagione. Il Perugia, che con il ds Castagnini crede nella linea verde, vorrebbe un prestito di un anno e mezzo (come fatto lo scorso anno con la Juventus con Olivieri) o comunque un formula che ripaghi il club dell’esperienza fatta fare al ragazzo. Ad esempio con una comproprietà o un’opzione.