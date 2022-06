Calciomercato Grifo, manovre sulle fasce | I casi Chichizola e attaccanti

Gli attaccanti

Giannitti è in cerca di un centravanti, forte di testa e in grado di far salire la squadra, secondo le richieste di Castori. Un uomo come l’ex Grifone Manuele De Luca – magari che veda di più la porta – che la Sampdoria potrebbe girare alla Salernitana, dove si liberebbe Djuric. Che però ha costi alti e soprattutto ha mercato in Serie A (su di lui c’è l’interesse della Fiorentina).

In casa Cremonese, piace a Pian di Massiano Cedric Gondo, attaccante ivoriano classe 1996, centravanti forte fisicamente e nel gioco aereo, ma anche abile nell’attaccare gli spazi. Un profilo che piace a Castori, che lo ha avuto a Salerno. E sempre da Cremona si è parlato di un possibile ritorno in biancorosso di Samule Di Carmine, sul quale c’è anche un sondaggio dell’Ascoli, per capire su quali cifre si può ragionare per un prestito.

Da Torino, sponda Juventus, arriva invece la notizia di un interessamento del Benevento per Marco Olivieri, che nella seconda parte della stagione a Perugia ha riscattato un inizio difficile a Lecce. L’attaccante – per il quale Perugia e Juventus lo scorso gennaio hanno firmato un contratto per il prestito anche per la stagione 2022-23 – in Campania dovrebbe fare il vice di Forte, con Lapadula in partenza. A Castori il giocatore piace, per la sua capacità di attaccare gli spazi e per caparbietà. Il Perugia, a meno di particolari condizioni, è intenzionato a far rispettare il prestito siglato con la Juventus.

Rivoluzione sulle fasce

Sulla fasce sarà rivoluzione, tra mancati rinnovi e fine prestiti. Ferrarini e destra e Beghetto a sinistra rientrano rispettivamente a Firenze e ad Alessandria, anche se probabilmente senza disfare le valige. Non ci sarà rinnovo per Falzerano, mentre Di Chiara ha fatto sapere che non ci sono le condizioni per tornare a Perugia e disputare in biancorosso l’ultimo anno di contratto. Questioni che dovrebbero essere risolte prima del ritrovo della squadra fissato per il 4 luglio.

In entrata, si lavora per portare a Perugia l’argentino Tiago Casasola, di proprietà della Lazio. Un uomo di esperienza al quale affiancare sulla fascia destra un giovane in prestito da un club di A, sul modello dell’operazione che aveva portato Ferrarini a Perugia. Come Andrea Oliveri (19), che si è messo in mostra nell’Atalanta Primavera.

Per la fascia sinistra, a Lisi (sul quale Castori sta facendo le sue valutazioni), c’è da aggiungere almeno un altro elemento. Un nome che piace è quello di Jari Vandeputte, belga di proprietà del Vicenza, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito a Catanzaro. I veneti sono intenzionati a venderlo, non a valutare un altro prestito, prima che scada l’ultimo anno di contratto. Partirà in ritiro con il Grifo Samuele Angori, al rientro dal prestito alle giovanili del Torino, dove è stato anche convocato più volte da Juric in prima squadra. I granata non hanno fatto però valere l’opzione per il riscatto del 18enne mancino, che avrà la possibilità di essere valutato da Castori. Anche se comunque la soluzione prospettata per lui è quella di un prestito in C, per dargli l’opportunità di fare esperienza e crescere.