Kouan perde portafoglio, polizia lo restituisce al calciatore del Grifo

Il calciatore del Perugia aveva denunciato lo smarrimento del portafoglio, lo trova un cittadino e la polizia glielo riconsegna



E’ stato il senso civico di un cittadino a far sì che il calciatore del Perugia Christian Kouan potesse tornare in possesso del suo portafoglio, smarrito qualche giorno prima. Il centrocampista 23enne, in forza al Grifo dal 2017, aveva infatti perso il portafoglio e presentato denuncia di smarrimento.

A ritrovarlo è stato un cittadino, che lo ha prontamente consegnato alla polizia di Stato. Gli agenti, a quel punto, constatando appunto che il legittimo proprietario ne aveva denunciato la perdita, hanno contattato il calciatore. Che immediatamente si è recato in questura per ritirare il portafoglio.