Calcio, gli stipendi da capogiro di calciatori e allenatori in Italia e nel mondo - Tuttoggi

Gli stipendi sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto tra i migliori al mondo, e in effetti il livorese classe ’67 è in vetta alla top italiana degli allenatori di calcio più pagati nel 2022. Alla guida della Juventus, e considerato tra i migliori allenatori della sua generazione, Massimiliano Allegri percepisce uno stipendio da capogiro

Allegri ha un contratto fino al 2025 con il club torinese, in questo periodo sui giornali per la bufera legata alle dimissioni del suo direttivo. Di appena due settimane fa il comunicato stampa della Juventus Football Club S.p.A. che annuncia le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione: dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene al vice Presidente Pavel Nedved, fino allo stesso Presidente Andrea Agnelli che in una lettera punta l’accento sui cambiamenti radicali avvenuti in questi 12 anni, il record di scudetti in campionato e le imprese ottenute in Europa.

Grossi cambiamenti in vista dunque a Torino ma che non sembrano toccare la squadra guidata dal CT toscano che è riuscito a recuperare un campionato partito male con la Juve attualmente terza a 31 punti, 2 soli di distacco dal Milan e 10 dalla capolista partenopea. Cuadrado e compagni sono dunque pronti a riprendere la lotta della Serie A dopo le feste natalizie.