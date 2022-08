Cade da un'altezza di quattro metri, bimbo ricoverato in ospedale - Tuttoggi

Incidente a Palazzo di Assisi, il giovanissimo ha riportato cinque giorni di prognosi

Poteva diventare una tragedia la caduta da una finestra di quattro metri di cui è stato protagonista un bimbo ora ricoverato a Perugia. Fortunatamente il bimbo, di 8 anni, sta bene e ha una prognosi di appena cinque giorni.

Secondo le prime informazioni, la mamma si stava dedicando alle faccende di casa quando il bimbo, per cause in corso di accertamento, è caduto dalla finestra facendo un volo di 4 metri. Avrebbe riportato solo escoriazioni a mani, gambe e braccia, ma l’ambulanza del 118 arrivata all’ospedale di Assisi lo ha comunque portato a Perugia. La prognosi è di cinque giorni, anche se rimarrà in osservazione.