Cade da un ulivo e finisce in un fosso, 80enne ferito

Brutto incidente per un anziano che era intento a raccogliere le olive in un terreno scosceso tra Arrone e Polino nel primo pomeriggio di venerdì. L’uomo, ottantenne, è caduto da un ulivo, finendo nella scarpata con un volo di circa 40 metri. Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, che poi lo hanno consegnato alle cure del 118.

L’anziano è stato quindi trasportato all’ospedale di Terni, con diversi traumi, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

