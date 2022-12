Caccia e fauna selvatica, la materia passa dal Ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura

Nella norma contenuta nella legge di conversione del dl 173/22, dopo il via libera alla Camera, approvata dalla Commissione in Senato

Passerà dal Ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura la materia della fauna selvatica. In Ottava Commissione, al Senato, è stato approvato il passaggio contenuto nel decreto legge 173/22 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, la cui conversione in legge con alcune modificazioni è stata già approvata dalla Camera dei deputati.

Nel motivare il proprio parere favorevole al passaggio delle competenze tra Ministeri della materia della fauna selvatica, la Commissione del Senato ritiene corretto attribuire al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di tutte le funzioni statali in materia di fauna selvatica, “in modo che tali funzioni possano essere esercitate in maniera efficace e coerente con quelle relative ad un’adeguata gestione degli equilibri ecologici tra specie selvatiche, agricoltura e ambiente e dell’attività venatoria”.