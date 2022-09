Butino, "rigenerazione" in arrivo per il borgo: si cercano aziende - Tuttoggi

Rigenerazione urbana per la frazione monteleonese di Butino, interventi per un totale di 668mila euro più Iva

Si cercano aziende per dare via alla rigenerazione del piccolo borgo di Butino, frazione di Monteleone di Spoleto. In programma ci sono interventi per un valore di circa 668mila euro più Iva.

E’ stato infatti pubblicato l’avviso pubblico di indagine di mercato per la presentazione da parte di operatori economici della manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei “lavori di rigenerazione dello spazio urbano del borgo di Butino”. L’intervento è inserito nel programma di investimenti relativi al Fondo complementare del Pnrr area sisma.