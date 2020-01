Buoni carburante: tutti i vantaggi dell'acquisto online - Tuttoggi

Nonostante la diffusione delle auto ecologiche, sia elettriche che ibride, questi modelli rappresentano ancora soltanto una piccola percentuale delle auto che circolano nel nostro Paese. La maggior parte dei veicoli è, infatti, ad alimentazione tradizionale, benzina, diesel o a gas (metano o GPL), opzioni più affidabili e con un prezzo d’acquisto meno elevato. Ovviamente, bisogna fare i conti con il pieno alla pompa, tuttavia è possibile risparmiare grazie ai buoni carburante.

Come funzionano i buoni carburante?

I voucher sono degli strumenti molto utili per chi desidera risparmiare sugli acquisti, poiché è possibile ottenere sconti considerevoli su tantissime categorie di prodotti e servizi, tra cui anche il rifornimento di benzina. Con i buoni carburante si può spendere meno quando si fa il pieno presso una stazione di servizio, ricevendo uno sconto sul prezzo complessivo da pagare in base a quanto previsto dall’iniziativa. Si tratta di un modo comodo e pratico per risparmiare su benzina e gasolio, contenendo una delle spese più alte per il mantenimento dell’auto.

In questo caso basta fornire il codice all’addetto alla pompa, ottenendo uno sconto su quanto dovuto. In alternativa i buoni per il carburante possono essere inseriti all’interno di appositi programmi di cashback, una soluzione che permette di aumentarne i benefici. Infatti con questo sistema è possibile ricevere una quota fissa di rimborso, moltiplicando il vantaggio iniziale ed estendendolo ad ogni rifornimento di carburante effettuato, rivolgendosi nei centri convenzionati con il programma.

Dove trovare buoni carburante convenienti?

I buoni carburante si possono trovare sia presso le stazioni di servizio, qualora fossero previsti dalla compagnia petrolifera, oppure online sui siti web specializzati nella vendita di voucher, codici sconto e nei programmi di cashback. L’opzione digitale è senza dubbio la migliore, in quanto consente di gestire ogni operazione online, senza stampare nulla o doversi recare nei negozi per comprare i voucher e cercare i tagliandi più interessanti.

Al contrario, in rete è possibile avere a disposizione un’ampia gamma di buoni carburante, scegliendo di volta in volta quelli più adatti alle proprie esigenze. Inoltre, in questo modo non si è costretti a selezionare un solo marchio, ma si possono acquistare i buoni sconto che si desiderano in base alla convenienza del momento. Una volta ottenuto il proprio codice sconto digitale, è possibile spenderlo presso tutte le stazioni di rifornimento convenzionate, senza particolari limitazioni o restrizioni.

Alcune piattaforme propongono anche delle app per i dispositivi mobili, un’opzione tecnologia estremamente utile per rendere il servizio multicanale e ancora più facile da usare. Tramite l’app, infatti, si possono acquistare i buoni carburante in ogni momento, per poi recarsi presso il distributore di riferimento e risparmiare sul pieno, sia quando si viaggia che durante il tragitto quotidiano casa-lavoro o in qualsiasi altra evenienza.

Buoni carburante e cashback per un risparmio ancora più elevato

Oltre ai classici buoni per la benzina, è disponibile un altro servizio molto interessante, quello del cashback. Si tratta di un sistema con il quale è possibile ottenere un rimborso per ogni acquisto effettuato, basta iscriversi ad una piattaforma affidabile. Ciò consente di approfittare dei vantaggi dei buoni sconto, aggiungendo anche il guadagno di una parte della spesa grazie al programma di cashback. Le percentuali sono variabili, perciò possono essere più o meno convenienti, tuttavia è innegabile l’utilità per chi desidera risparmiare.

Ad esempio, bestshopping.com propone uno dei migliori sistemi di cashback del momento, con tantissimi negozi dove fare shopping e ricevere un rimborso piuttosto elevato, non solo sul rifornimento di carburante ma su tantissimi prodotti di elettronica, abbigliamento, articoli per la casa e per la cura della persona. Il grande vantaggio del cashback è proprio questo, infatti, la possibilità di usufruire di rimborsi su vari prodotti e servizi, per ottimizzare il risparmio e ampliarlo a tutti gli acquisti realizzati, non soltanto a quelli di alcuni settori specifici.

Inoltre, scegliendo l’opzione digitale è possibile gestire sia i buoni carburante che il cashback online, per acquistare i voucher e monitorare i rimborsi telematicamente, tramite il pc oppure direttamente dallo smartphone scaricando l’app fornita dalla piattaforma. Come sempre il mondo digitale si conferma la soluzione più conveniente per gli acquisti, perciò che si tratti di benzina o di un elettrodomestico è importante spendere meno, approfittando dei vantaggi del web per ottenere sempre il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.