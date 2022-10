Brucia il rosso e imbocca strade in senso contrario alla vista dei Carabinieri: l'inseguimento - Tuttoggi

Da qui un lungo inseguimento, nel corso del quale il conducente ha più volte ignorato il semaforo rosso e ha imboccato strade in senso contrario.

I provvedimenti

I Carabinieri hanno fermato l’uomo alla guida del mezzo, un italiano di 30 anni, in una strada di campagna nel Comune di Narni. Deferito alla competente Autorità Giudiziaria per “guida in stato di ebrezza alcolica”, è stato anche sanzionato per le violazioni del Codice della Strada commesse. Nei confronti del 30enne, infine, una denuncia per il reato di “resistenza a Pubblico Ufficiale”, a causa del suo comportamento nei confronti degli agenti.