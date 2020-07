Pizzicati ancora con prostitute, pesanti multe. Nuovi controlli anti prostituzione da parte della polizia municipale di Perugia.

I vigili urbani, l’altra notte, hanno fermato lungo via Trasimeno Ovest e via Corcianese due automobilisti mentre trattavano una prestazione sessuale con prostitute provenienti dalla Romania. Violando in questo modo l’ordinanza del sindaco Romizi (numero 695 del 12 giugno 2020) che punisce chiunque venga sorpreso insieme a prostitute lungo le tradizionali strade del sesso mercenario.

Ai due automobilisti è stata così comminata una multa da 450 euro. Uno dei due era venuto da fuori Perugia in cerca di sesso facile.