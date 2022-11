E’ morta Luciana Cajani, la moglie di Lino Spagnoli | Martedì i funerali

La madre di Carla, Nicoletta e Mario aveva 99 anni | I funerali martedì mattina nella basilica di San Pietro

E’ morta all’età di 99 anni Luciana Cajani, moglie di Lino Spagnoli e madre di Carla, Mario e Nicoletta Spagnoli, ad della casa di moda.

Luciana Cajani in Spagnoli aveva speso la sua esistenza per la famiglia, “sempre animata dall’amore per i figli e i nipoti” ricorda il sindaco Andrea Romizi che a nome di tutta l’amministrazione comunale esprime cordoglio e sentita vicinanza alla famiglia.