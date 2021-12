Borsa di studio "Franco Todini", tutto pronto per la cerimonia di consegna - Tuttoggi

Protagonisti della 34esima edizione 8 studenti meritevoli di Todi diplomatisi nel 2020. Appuntamento per lunedì 20 dicembre

A 20 anni dalla scomparsa del Cavaliere del lavoro Franco Todini, lunedì 20 dicembre alle ore 10 si terrà al Teatro comunale di Todi la cerimonia di consegna delle ‘Borse di studio Franco Todini’ agli studenti più meritevoli che si sono diplomati negli istituti superiori di Todi nell’anno scolastico 2019-2020.

L’appuntamento, alla sua 34esima edizione, è stato istituito dalla Fondazione Ing. Franco Todini Cavaliere del Lavoro al fine di incrementare l’interesse dei giovani verso il mondo delle imprese e consolidare l’importanza della scuola e dell’istruzione come il mezzo più prezioso per sviluppare le proprie capacità e il proprio talento.

“Trentaquattro anni di borse di studio – ha dichiarato la Presidente Luisa Todini – per un totale di 600mila euro, a vent’anni dalla scomparsa di Franco Todini, tanti studenti meritevoli mi rendono orgogliosa di questa iniziativa che premia già le seconde generazioni dalla sua nascita. Ringrazio le istituzioni amministrative e scolastiche per la costante collaborazione ed il corpo docente per il supporto in questa iniziativa volta a riconoscere la competenza ed il merito. Ad arricchire la mattinata Alberto Luca Recchi, esploratore del mare, condividerà con noi le sue avventure per incoraggiare i giovani ad inseguire e realizzare un sogno”.

“In uno straordinario libro di Giovanni Floris, amico della Fondazione Todini e di Todi – ha commentato Antonino Ruggiano, sindaco di Todi – si può leggere ‘il rinnovamento non può che passare attraverso un processo di selezione meritocratica dei docenti e degli studenti, poggiato quest’ultimo su un sistema diffuso di borse di studio che permetta anche ai più poveri di mettere a frutto il proprio talento’, ecco, io credo che proprio questo sia il segreto del successo di questa iniziativa della Fondazione Franco Todini. Aver posto il merito al centro. Saper dire ai nostri studenti che il futuro è legato soprattutto alla capacità di impegnarsi e di lavorare, non a facili scorciatoie. Dare la possibilità di vincere a ciascuno dei nostri ragazzi, non solo a chi ha mezzi superiori. Per questi motivi alla Fondazione Franco Todini andrà la nostra gratitudine eterna”.

Oltre alla presidente della Fondazione Luisa Todini, all’evento parteciperanno la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, il magnifico rettore dell’Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero, e l’Ispettore tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria Maria Pia Pitoni. Interverrà Alberto Luca Recchi, esploratore del mare.