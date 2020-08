Borgo Trevi, auto distrutta dalle fiamme: notte movimentata in via Genova

Brutta nottata per i residenti di via Genova, a Borgo Trevi. A fuoco, intorno alle 1.30, un’auto, andata completamente distrutta per colpa delle fiamme.

Sono incorso accertamenti per risalire alle cause del incendio, sul posto la squadra di Foligno dei vigili del fuoco, i carabinieri e tecnici di Enea e Vus per il ripristino delle utenze andate distrutte dalle fiamme.