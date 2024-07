Borgo Bello Balla: lunedì 22 luglio la Mezzanotte bianca della danza. Il 23 attesa per Danza Cieca - Tuttoggi.info

Arriva la seconda Mezzanotte bianca della stagione nel Borgo Bello. Lunedì 22 Luglio, dalle 18.30 alle 24, come anteprima di Umbria Danza Festival, il quartiere di Corso Cavour, a Perugia, invita tutte e tutti a scendere in strada e a danzare.

Un evento che vuole confermare la vocazione artistico-culturale, oltreché conviviale, del quartiere, che da anni è partner del festival e di Dance Gallery e quest’anno, grazie al sostegno della Fondazione Perugia, realizza un evento ancora più grande e partecipato, green e sostenibile, con danzatori locali e nazionali, scuole di ballo e danza , teatri e negozi del quartiere.

L’idea è quella di celebrare la danza come momento di gioia, espressione, condivisione riappropriazione.

Si parte alle 18.30 con diverse attività di animazione per bambini sul tema della sostenibilità, realizzate in collaborazione con Tieffeu, Città del Sole Perugia e dVgames.

A seguire ci sarà una visita teatrale itinerante a cura di Roberto Biselli (Teatro di Sacco), con la consulenza di Fiorenza Mosci, dal titolo “SANT’ANNA una storia dimenticata”.

Si prosegue con la proiezione del documentario sulla danza “WOMAN MADE”, non c’è un pink e non c’è un blu, realizzato da Gilles Dubroca all’interno di Boarding Pass 22-24 e, a seguire, i film di videodanza finalisti alla Cinematica Videodance Competition 2023 diretta da Simona Lisi, presso la biblioteca del MANU, Museo Archeologico dell’Umbria, che per l’occasione sarà aperto fino alle 22.30.

A partire dalle 21, per tutto Corso Cavour e in Borgo XX Giugno, si susseguiranno performance di danza a cura di Umbria Danza Festival con Lucrezia Gabrieli, Alessandro Marzotto Levy, Sara Maurizi, 2MaD Collective, Diletta Duranti e Giorgia Catana e spettacoli di musica e balli di tutto il mondo. Il tutto in una serata che vedrà i negozi aperti e la consueta, ricca, offerta di food & drink.

Il festival entra nel vivo martedì 23 luglio con due performance molto attese: in collaborazione con il TSU, alle 18 e in replica alle 19, presso il piazzale della Fondazione Sant’Anna, Sleep in the car della Compagnia Virgilio Sieni. Performance site specific con Jari Boldrini, Sara Sguotti, Maurizio Giunti. Durata 15 minuti.

Un gruppo di interpreti abita lo spazio dell’automobile eseguendo una coreografia di gesti marginali, vicini, condivisi. Sleep in the car, sonno in macchina, dormire in auto, o l’imperativo dormi in macchina! È una provocazione che apre varie sollecitazioni. L’idea di una libertà dalla casa, via dalla pazza folla, verso il diritto a dormire dappertutto on the road (ma protetti dall’auto come sostituto della casa).

Sempre il 23 luglio, alle ore 19.30, di scena Virgilio Sieni e la sua Danza Cieca insieme a Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente con il quale il coreografo ha condiviso anni di ricerca e iniziazione al movimento. È una performance che esplora la natura del gioco quale dispositivo poetico e creativo che apre, e chiude, ogni tratto del movimento.

La danza nasce dall’incontro dei due corpi, dove la dilatazione dei tempi, lo spazio tattile e l’essere adiacenti l’uno all’altro danno vita ad un continuum di posture e avvicinamenti che trasformano il corpo in un atlante inesauribile di luoghi democratici.

“Danzo con un cieco per ascoltare ogni volta l’aria nuova intorno a noi, allenarmi alla presenza dell’aura che ci forgia e ci dilegua. La mente si articola nei gesti e si scioglie rimanendo attenta alle dinamiche di avvicinamento, e di adiacenza”.





Il 24 luglio lo Special day – Dance Gallery 30th anniversary, giornata evento dedicata alla celebrazione dei 30 anni di Dance Gallery con un programma non stop che riunisce danzatrici, artiste, allieve e allievi e partner di Dance Gallery con masterclass al mattino, nel pomeriggio le performance create ad hoc dalle artiste (ed ex allieve) Sara Maurizi e il duo BARONEGOSTI e si conclude con il debutto di TerraCarne, con la coreografia affidata a Stefano Mazzotta, direttore di Zerogrammi, che vede sul palco sei interpreti femminili d’eccezione: Sara Orselli (solista C. Carlson) Eleonora Chiocchini (Abbondanza Bertoni) Amina Amici (Zerogrammi) Cecilia Ventriglia e Daria Menichetti (Sosta Palmizi), Chiara Michelini (Teatropersona/A.Serra) autrici e interpreti di caratura nazionale ed internazionale. Tutte le artiste della giornata sono accomunate da una stessa formazione avvenuta proprio a Perugia anche con la direttrice artistica del festival Valentina Romito. A fine serata party e djset by BARONEGOSTI.

Per Informazioni: info@dancegallery.it / 338 2345901 www.dancegallery.it

Umbria Danza Festival (UDF) è realizzato e promosso da Dance Gallery. È sostenuto da MIC (Ministero della Cultura), Regione Umbria, Fondazione Perugia, con il patrocinio del Comune di Perugia e la collaborazione del Teatro Stabile dell’Umbria, CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici – Università di Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, ICPG 3, IO B.di Betto, Ass. Borgobello, Ponte Solidale, PEFC, Teatro di Sacco, Umbria Culture for Family





Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA