Boom di turisti a Scheggino, Capodanno all’insegna del sold out

Tutto esaurito a Capodanno nelle strutture ricettive, Dottori: "Premiati sforzi messi in campo per il rilancio del turismo"

Strutture ricettive piene, più di 900 coperti per il cenone di Capodanno. Sono i numeri registrati dal Comune di Scheggino che brinda nel migliore dei modi all’inizio del nuovo anno.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dice il sindaco Fabio Dottori – che premia non solo la varietà dell’offerta turistica del nostro comune e della Valnerina in generale, ma anche gli sforzi messi in campo per il rilancio del turismo. I numeri di Capodanno dimostrano che le difficoltà legate alla pandemia e ai gravi scenari internazionali sembrano alle spalle con la volontà dei turisti di ricercare la bellezza dei luoghi, siano essi artistici che naturali. Senza dimenticare la riscoperta dei borghi, la cultura e l’enogastronomia, con l’offerta di prodotti naturali e di qualità e di cuna cucina attenta alla tradizione. Scheggino con la sua Valle sotto tutti questi punti di cista è sicuramente una meta ambita. Il sold-out delle strutture ricettive ha fatto registrare il ricorso all’affitto anche di residenze e appartamenti. Bene anche le prenotazioni per questo secondo lungo week-end dell’Epifania”.