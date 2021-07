Bonus bebè da Regione Umbria a 800 famiglie: aumentano i fondi

Aumentano i fondi a favore del bonus bebè ideato dalla Regione Umbria a favore dei bambini nati dal 1 ottobre 2020 a settembre 2021

Saranno ben 800 e non più soltanto 300 le famiglie che potranno ricevere in Umbria il bonus bebè ideato dalla Regione. A riceverlo i bimbi nati dal primo ottobre 2020 a fine settembre 2021, con l’ente guidato da Donatella Tesei che ha più che raddoppiato i fondi a disposizione per la misura.

“Dopo aver scelto di utilizzare 150 mila euro di risparmi, ottenuti grazie al contenimento delle spese di Presidenza, a favore di un bonus di 500 euro a testa per i nuovi nati, oggi siamo riusciti ad aggiungere, attraverso ulteriori economie di spesa, altri 250 mila euro che portano così a un totale di 400 mila euro a disposizione del bonus bebè in questione”. È quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a seguito dell’approvazione in Consiglio regionale di uno specifico emendamento al Bilancio di assestamento.

Bonus bebè, Tesei: “Così misura più consistente ed incisiva”

“In occasione dell’annuncio del bonus – ha ricordato la presidente – mi ero impegnata a trovare ulteriori risorse affinché la misura potesse essere più consistente ed incisiva in un quadro, quello umbro, che vede un preoccupante inverno demografico. Grazie a questo assestamento di Bilancio, di cui ringrazio l’assessore Paola Agabiti e gli uffici competenti, siamo riusciti ad indirizzare a questo scopo ulteriori fondi”.

Bonus bebè ad un terzo dei neonati umbri

Alla luce della misura odierna, i destinatari del bonus bebè una tantum di 500 euro saranno, a questo punto, 800 famiglie che hanno avuto figli dal primo ottobre 2020 a fine settembre 2021, vale a dire circa un terzo dei nati totali in quel periodo. Le modalità di accesso al bonus, che come detto rappresenta una nuova tessera di un ampio e funzionale quadro a sostegno delle famiglie, saranno comunicate durante una conferenza stampa che si terrà i primi giorni di settembre.