Bolsius subito doppietta, bene Nepi e buone risposte dai giovani già pronti | La partitella in famiglia del Perugia (3-1) - Tuttoggi.info

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Bolsius subito doppietta, bene Nepi e buone risposte dai giovani già pronti | La partitella in famiglia del Perugia (3-1)

Redazione

Bolsius subito doppietta, bene Nepi e buone risposte dai giovani già pronti | La partitella in famiglia del Perugia (3-1)

Dom, 19/07/2026 - 22:37

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E’ il Perugia di Bolsius. L’olandese si presenta con una doppietta alla partitella in famiglia che si è svolta al Centro sportivo “Paolo Rossi” sotto gli occhi del direttore generale Hernan Garcia Borras, tornato ad occuparsi di campo dopo che, al suo ritorno dall’Argentina, si è trovato a dover commentare i commenti social scatenati dall’offerta di acquisto presentata da Arena Curi.

“Io e la squadra dobbiamo pensare al campo” ha detto mister Giovanni Tedesco al termine della partitella. Da cui ha avuto risposte positive sia dai giocatori che già conosce, sia da quelli arrivati dalla Primavera (che del resto aveva già aggregato alla prima squadra, in più occasioni, nella scorsa stagione).

Tedesco ha lodato Nepi: “E’ un ragazzo che si è sempre allenato bene. In questo momento è in fiducia” facendo intendere che può giocarsi le sue carte per rimanere ed essere il centravanti di questo Perugia. E dei giovani della sua rosa: “Alcuni sono già pronti, come Rondolini, Dottori e Perugini. Altri sono interessanti, ma non bisogna mettere loro fretta e troppa pressione. Bisogna fare i complimenti – ha aggiunto – al settore giovanile e a mister Giorgi che ha fatto un gran lavoro“.

Il mister attende risposte sul mercato, anche se pazientemente capisce la situazione: “Siamo in linea con quello che la società mi aveva detto. E la società sa i giocatori che servono. Insieme ad Alberto Marino stiamo lavorando per portare quei giocatori che possono dare ancora più forza a questa squadra“.

Le scelte di Tedesco

Nella partitella con due tempi da 30′ ciascuno, Tedesco schiera le due squadre con uno speculare 3-4-2-1. Il nuovo modulo sul quale con il suo staff ha deciso di puntare, per valorizzare quanto di buono è stato fatto lo scorso anno dalla Primavera ed anche perché ritenuto congeniale ad altri elementi nella rosa, sia nella difesa a tre, sia sul fronte offensivo, rispetto allo scorso anno al momento orfano di Verre, Manzari, Montevago e Bacchin. E con Canotto che la società vorrebbe piazzare altrove, così come Dell’Orco, due giocatori di esperienza dal contratto pesante.

Tedesco, li ha messi nella squadra con la pettorina blu, insieme a Bartolomei e Yabre. E tanti giovani. Nel Perugia in maglia rossa ha schierato Moro (che nel secondo tempo ha lasciato il posto a Strappini), Riccardi a far da chioccia a Peruzzi e Rondolini, La mediana con Megelaitis e Ladinetti, con sugli esterni Tozzuolo e Barberini, Bolsius a sinistra e Dottori a destra dietro a Nepi.

La partita

Blu in vantaggio con Giardino, fermato però in fuorigioco. E’ buono invece il gol di Bolsius, che fugge in contropiede sulla sinistra, si accentra e colpisce di destro per il vantaggio. Nel finale del primo tempo il raddoppio dei Rossi con la girata in area di Nepi a cui risponde Napolano con un tiro dal limite che sorprende Moro.

Nel secondo tempo diverse occasioni da una parte e dall’altra, ma a segno va ancora Bolsius, per la doppietta personale che fissa sul 3-1 il risultato finale.

TABELLINO

PERUGIA ROSSI – PERUGIA BLU 3-1

RETI: 17′ pt e 20′ st Bolsius, 28′ pt Nepi, 30′ pt Napolano

PERUGIA ROSSI: Moro (1′ st Strappini); Peruzzi, Riccardi, Rondolini; Tozzuolo (1′ st Iachini), Megelaitis, Ladinetti, Barberini; Bolsius, Dottori (1′ st Berta); Nepi.

PERUGIA BLU: Vinti; Dell’Orco, Brunori, Esculino; Raffaelli, Bartolomei (Ambrogi), Napolano, Yabre; Perugini, Canotto; Giardino.

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