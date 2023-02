Bollette giù, così i risparmi per le imprese

Da rilevare che, per quanto riguarda l’energia elettrica, nonostante la flessione le bollette rimangono comunque mediamente più alte di circa il 15% rispetto ai valori di spesa del I trimestre 2022.

Un quadro dentro il quale si può stimare per le micro e piccole imprese dell’Umbria, per il I trimestre 2023, un risparmio di almeno 27 milioni di euro complessivi per la bolletta di energia elettrica e gas rispetto a quanto pagato nel trimestre precedente.

Energia elettrica, l’andamento della bolletta per “profili tipo”

Entrando nel dettaglio dei costi dell’energia elettrica a carico delle micro e piccole imprese, la riduzione nel primo trimestre del 2023 rispetto al IV trimestre 2022 è accentuata per tutti i profili di impresa analizzati, con punte vicine al -25% per ristoranti e B&B. Ciò nonostante le bollette rimangono mediamente più alte di circa il +15% rispetto ai valori di spesa del I trimestre 2022, e oltre il doppio della media dell’anno 2021 (+100%). E rimangono comunque decisamente più elevate rispetto al periodo pre-pandemia, nonostante gli interventi di riduzione degli oneri generali.

Gas, l’andamento della bolletta per “profili tipo”

Forte decrescita anche per le bollette del gas naturale pari, in media, al -27% gennaio 2023 su dicembre 2022, con variazioni massime del -27,7% per il profilo del ristorante. E risulta in calo anche il confronto tendenziale con gennaio 2022: -34% per la media dei sei profili monitorati. La spesa per la bolletta rimane comunque elevata rispetto al 2021 (+29%). La forte decrescita nel prezzo della materia prima è dovuta anzitutto al calo degli indici di prezzo all’ingrosso del gas naturale negli ultimi mesi dell’anno rispetto al III trimestre 2022. Come per l’energia elettrica, anche le bollette del gas naturale rimangono decisamente più elevate rispetto al periodo precedente la pandemia.

Gli elementi che hanno spinto al ribasso

La revisione al ribasso è favorita dalla diminuzione dei prezzi all’ingrosso, con un PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e un PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas naturale che si sono pressoché dimezzati negli ultimi mesi dell’anno rispetto al precedente trimestre estivo (-48% e -51%, rispettivamente). Le ragioni di questo decremento sono da ricercarsi nel livello particolarmente elevato degli stoccaggi di gas, nel decremento della domanda (-9,5% rispetto al 2021) favorito dalle temperature miti e nella proroga delle misure già adottate nei precedenti mesi (in particolare sugli oneri). Permane tuttavia il rischio di ulteriori rincari, principalmente legati all’andamento del conflitto sul suolo ucraino.

Mencaroni: ma bollette ancora sopra i livelli pre-pandemia

Questo il commento di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria: “La notizia della flessione delle bollette dell’energia elettrica e del gas, dopo i picchi intollerabili del III trimestre dello scorso anno, era attesa ed è decisamente positiva. Ma non dobbiamo dimenticare che le bollette, sia dell’energia elettrica che del gas, restano di molto superiori a quelle pre-pandemia e che non sono escluse nuove impennate in vista del riavvio degli acquisti di gas per garantire livelli elevati degli stoccaggi. Questo per dire che il tema del caro energia resta e che deve essere tra i punti prioritari in cima all’agenda del Governo, sia europeo che nazionale. Le Pmi umbre hanno tenuto botta al caro energia oltre ogni previsione, comprimendo fortemente i propri margini. In altre parole hanno lavorato di più per guadagnare meno, al netto di tutto. L’impatto sulla sospensione delle attività da parte delle imprese, come l’impatto sulle vere e proprie cessazioni aziendali, si è verificato ma è stato inferiore a quello temuto. Si tratta ora di continuare negli aiuti e di azionare tutte le leve della politica economica per permettere al tessuto produttivo di riuscire ad aumentare i margini e quindi aumentare gli investimenti autofinanziati, ora che il costo de denaro è salito in modo sensibile. E occorre avere coraggio nell’affrontare un altro grande tema: un drastico taglio del cuneo fiscale che grava sulle retribuzioni dei dipendenti, in molti casi oggettivamente inadeguate”.