BNI e L’Autunno Caldo, a Orvieto l’evento che sostiene gli imprenditori - Tuttoggi

L’opportunità di scoprire come fare è quella dell’incontro tra imprenditori che si terrà giovedì 20 Ottobre presso la sede CO.GE.STA

La pandemia ha messo in ginocchio economia e lavoro della nostra nazione. Purtroppo, l’avvicinarsi dell’autunno non ci permetterà di rivedere la luce. Andremo incontro ad una feroce tempesta dalla quale solo in pochi ne usciranno illesi. Inflazione, guerra, stagnazione economica, energia, hanno peggiorato una situazione già di per sé difficile.

In questa delicata fase, il pericolo maggiore per imprenditori e professionisti è quello di sentirsi soli ad affrontarla. Chi è solo ha paura di prendere iniziative, di fare progetti, di investire risorse. Chi è solo tende a restare nella propria zona di comfort o ancora peggio a lasciarsi travolgere dalla paura del fallimento. L’incertezza fa perdere ogni speranza. Si pensa di non avere gli strumenti, le risorse e le competenze per superare senza danni il tragico momento.