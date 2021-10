Bimbo di 4 anni rischia di soffocare con una caramella, salvato da passante

Il racconto della mamma del bambino che rischiava di soffocare che ringrazia pubblicamente chi li ha aiutati: "Nostro figlio è vivo per voi"

Un bambino di appena 4 anni rischiava di soffocare per colpa di una caramella, ma è stato salvato da un passante a cui poi si sono aggiunte altre persone ad aiutare. E’ successo domenica pomeriggio a Bastia Umbra ed a raccontare l’episodio è la mamma del bimbo, la signora Tamara, che sui social network ha voluto pubblicamente raccontare la brutta esperienza per ringraziare quanti hanno aiutato lei, suo marito ed il piccolo.

“Volevamo ringraziare immensamente – scrive Tamara – chi ieri domenica 24 ottobre nel pomeriggio nella rotonda di Bastia Umbra ci ha prestato aiuto salvando nostro figlio di soli 4 anni. Infinitamente Grazie al signore che è stato il nostro angelo che con una giusta manovra ha salvato il nostro piccolo che stava soffocando da una caramella. Grazie a tutti che si sono fermati aiutandoci in quei minuti più brutti della nostra vita… Grazie alla signora che ha chiamato i soccorsi sanitari e ci ha accompagnati all’ospedale di Assisi… Grazie Grazie a voi tutti… nostro figlio è vivo per voi.., non smetteremo mai di ringraziarvi che Dio vi benedica!“.