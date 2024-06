Bimba di 2 anni precipita dalla finestra, "salvata" dai bidoni dell'immondizia - Tuttoggi.info

Nella caduta, attutita da alcuni bidoni dell’immondizia sotto la finestra dell’abitazione, la bimba è ferita ma non è in pericolo di vita

E’ stata provvidenziale la presenza dei bidoni dell’immondizia sotto ad una finestra da cui mercoledì mattina è precipitata una bimba di 2 anni. La piccola è volata dal secondo piano, finendo appunto contro i secchioni che ne hanno attutito la caduta. È ora ricoverata all’ospedale di Perugia ma fortunatamente non è in pericolo di vita proprio per questo.

Quella che poteva essere una tragedia è avvenuta a Mugnano. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che sta indagando sull’episodio con il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia.

Sono stati proprio gli agenti ad allertare il 118, intervenuto poi con l’elisoccorso. La piccola, di origine colombiana, è stata come detto portata al Santa Maria della Misericordia per gli accertamenti e le cure del caso.

Nella caduta, attutita da alcuni bidoni dell’immondizia posizionati sotto la finestra dell’abitazione, la piccola ha riportato delle lesioni ma, al momento, non è in pericolo di vita.

Nel luogo dell’evento è intervenuto anche il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile che ha provveduto ad ascoltare i presenti e ad effettuare i rilievi del caso.