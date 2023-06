In bici da Sansepolcro a Monterchi, tracciato ex ferrovia diventerà una ciclovia | Via ai lavori - Tuttoggi.info

Consegnati i lavori e partiti i cantieri per il tracciato di 18 km che collegherà Sansepolcro, Anghiari e Le Ville seguendo il percorso della vecchia ferrovia Arezzo-Fossato di Vico

E’ stato presentato stamattina (20 giugno), nella Sala del Consiglio di Sansepolcro, il progetto di realizzazione della Ciclovia Vecchia Ferrovia Appennino Centrale, che entra finalmente nel vivo con la consegna dei lavori e il via ai cantieri.

L’investimento totale è di 600 mila euro, di cui 300 mila euro finanziati dalla Regione, 150 mila dall’Unione dei Comuni e altri 150 mila dai tre Comuni interessati dal progetto, Anghiari, Monterchi e Sansepolcro.

Il tracciato – che seguirà quello dell’ex ferrovia Arezzo-Fossato di Vico – partirà proprio da Sansepolcro e andrà verso Anghiari fino a Le Ville di Monterchi, con capolinea la località di Bagnaia, per un totale di 18 chilometri.

I dettagli del primo stralcio dei lavori sono stati presentati dal presidente dell’Unione dei Comuni Alfredo Romanelli (e primo cittadino di Monterchi), dal sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, insieme al direttore delle opere Massimiliano Baquè.

“Anghiari, Sansepolcro e Monterchi – hanno detto in coro i tre amministratori – saranno così collegati da un percorso ciclopedonale che punta non solo a fare da volano per il rilancio del turismo nella vallata, ma anche a diventare un punto di riferimento per chi in Valtiberina ci abita, e avrà finalmente la possibilità di scoprire una nuova socialità, legata al benessere psico-fisico”.