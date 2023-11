Bastia Umbra, inaugurata una casa di quartiere diurna per persone autosufficienti over 65 - Tuttoggi.info

Una casa di quartiere, un servizio diurno che accoglie persone autosufficienti con più di 65 anni. Inaugurata una nuova struttura a Bastia Umbra presso la Casa di Jonathan a Villaggio XXV Aprile in via Martiri delle Foibe.

“Un luogo pensato per stare bene con tanti servizi, con attività da svolgere insieme, socializzando, divertendosi”, spiega l’assessore Daniela Brunelli, “che rientra nella rete dei Servizi dedicati agli anziani ed è stata autorizzata dalla Zona sociale 3. Essa rappresenta una nuova realtà territoriale per migliorare le azioni di uno welfare di comunità, uno spazio dedicato ad essere un laboratorio socio-culturale interattivo in cui si avviano esperienze di coinvolgimento, di aiuto, di co-progettazione di percorsi, di ascolto, di aggregazione con l’ausilio di validi operatori che offrono cura e attenzione agli anziani per superare la solitudine e offrire sostegno”.

L’inserimento delle persone nella casa di quartiere può avvenire in maniera graduale con possibilità di scegliere tutta la settimana o alcuni giorni. La scelta è modulabile anche nell’orario, l’intera giornata dalle 9.30 alle 17.30, o mattina o pomeriggio nel rispetto delle esigenze personali e familiari Per info e prenotazioni tel 3925162882 – 3492602082