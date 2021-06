Basta mascherine all'aperto in Umbria, l'Anci "Non abbassare la guardia"

Da lunedì niente mascherine all'aperto, ma il presidente di Anci Umbria Toniaccini invita a stare attenti alla variante Delta del Covid-19

Basta mascherine anche in Umbria da lunedì 28 giugno, ma non abbassare la guardia. L’appello arriva dall’Anci Umbria, l’associazione che riunisce i comuni della regione, ed in particolare dal presidente, il sindaco di Todi Michele Toniaccini.

“La variante Delta, individuata anche nella nostra regione, – evidenzia il presidente di Anci Umbria – desta un po’ di preoccupazione e, per questo non possiamo abbassare la guardia proprio adesso. Il provvedimento di togliere, da domani, lunedì 28 giugno, le mascherine all’aperto, in zona bianca, è un primo segnale di ritorno alla normalità, ma occorre sempre mantenere alta la guardia”.

“Le autorità sanitarie – prosegue Toniaccini – hanno valutato l’impatto della variante su chi è già stato vaccinato e dai loro studi è emersa la possibilità di togliere la mascherina all’aperto. Tuttavia, il dispositivo di sicurezza va sempre portato con sé per indossarlo quando necessario e, in ogni caso, dobbiamo continuare a prestare massima attenzione e allerta nei luoghi chiusi e soprattutto laddove ci siano gli assembramenti. Seguiamo quanto ci viene indicato, continuando a usare grande senso di responsabilità, perché la pandemia non è ancora sconfitta e la campagna di vaccinazione non è terminata”.