Bassetti in ospedale, l’incoraggiamento di Papa Francesco

Anche Papa Francesco si è voluto informare di persona sulle condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia per complicazioni conseguenti al Coronavirus. Papa Francesco, come racconta Daniele Moroni su La Voce, ha contattato il vescovo ausiliario di Perugia, monsignor Salvi (anch’egli positivo al Covid, ma asintomatico) per informarsi sulle condizioni di Bassetti.

“Forza, forza, forza!” ha ripetuto Papa Francesco, pregando mons. Salvi di far arrivare al cardinale Bassetti il proprio incoraggiamento, appena possibile.

Le condizioni di Bassetti

Intanto, il bollettino medico emesso nella giornata di oggi dall’Azienda ospedaliera di Perugia informa che le condizioni cliniche di Bassetti sono stazionarie. Il cardinale è “vigile e collaborante”. Continua il monitoraggio multiparametrico, terapie specifiche del caso e ossigenoterapia.