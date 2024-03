Bartoccini Fortinfissi, le immagini della festa con le Black Angels

Al PalaBarton il tripudio alle ragazze di coach Giovi che hanno dominato la stagione, riconquistando la A1

Il PalaBarton ha tributato l’omaggio alle Black Angels, dominatrici del campionato di A2, che dopo solo un anno di purgatorio hanno riconquistato la massima serie e la Coppa Italia Frecciarossa a Trieste. Una stagione in cui le ragazze di coach Giovi hanno raccolto solamente tre sconfitte, di cui una praticamente a giochi chiusi, a testimonianza di una stagione da mettere tra i ricordi più belli.

L’ultima giornata della pool promozione, con la Bartoccini Fortinfissi già promossa, contro la Omag Mt San Giovanni in Marignano è stata una meritata passerella, prima della grande festa, per le ragazze e per i tifosi.

La gioia è esplosa quanto capitan Imma Sirressi ha alzato la Coppa del primato. Una magia difficile da descrivere quella che ha avvolto l’impianto perugino in questa sera.

Le Black Angels faranno di tutto per soddisfare la famedi volley del pubblico perugino e umbro, anche il prossimo anno.

“E’ stata un’annata memorabile – le parole del presidente Antonio Bartoccini – provo un’emozione indescrivibile. Tutto è funzionato sin dall’inizio. Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti e la società è già al lavoro in vista della prossima stagione in Serie A1”.