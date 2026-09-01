Bando regionale da 17,8 milioni per il settore agroalimentare. I comparti e come aderire - Tuttoggi.info

La Regione Umbria ha emesso un bando, con scadenza al 21 settembre 2026 per le imprese umbre. Il settore è l’agroalimentare, e i fondi messi a disposizione sono 17,8 milioni: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rafforzare le filiere regionali e aumentare il valore aggiunto delle produzioni. I settori coinvolti sono…

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