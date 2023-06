Bandecchi risponde a Report e 'diventa' Spider Man "Solita figura" -Video - Tuttoggi.info

Bandecchi contro Ranucci "Scarso di idee, grazie per la pubblicità". Il sindaco di Terni commenta l'inchiesta di Report

La puntata di Report, andata in onda su Rai3 nella sera di ieri 5 giugno, ha avuto come protagonista Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e fondatore dell’Unicusano. Il servizio di inchiesta dei giornalisti Luca Bertazzi e Marzia Amico ha cercato di far luce sulle note vicende che hanno portato al sequestro di 20 milioni di euro dai conti dell’Unicusano da parte della Guardia di Finanza e di svelare i motivi per i quali sussisterebbero i conflitti di interesse tra Bandecchi e la carica di sindaco, tra accostamenti a Silvio Berlusconi e retroscena politici che legherebbero il patron della Ternana a Forza Italia.

GUARDA LA PUNTATA DI REPORT (DAL MINUTO 17.00 IL SERVIZIO SU BANDECCHI

Bandecchi “Ranucci scarso di idee, la solita figura di Report”. Ecco Spider Man

Come di consueto, Stefano Bandecchi ha affidato ai social il suo commento alla trasmissione. Prima della messa in onda, il sindaco di Terni aveva avvertito gli spettatori: “Siccome non avete mai argomenti seri, non perdetevela. Vi darà molto materiale utile per poter parlare male di me. Mi raccomando, dato che fino a oggi non avete capito. Informatevi”. Dopo la messa in onda, Bandecchi passa ai meme, utilizzando Spider-Man per rappresentare se stesso e Unicusano, in versione reciproca accusa: “La solita figura da Report che ringrazio per l’enorme pubblicità. Ranucci molto scarso di idee”.