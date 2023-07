Bambino rischia di annegare in piscina durante centro estivo, portato in ospedale - Tuttoggi.info

Il bambino subito soccorso da uno degli animatori e poi dal personale del 118: è ricoverato in terapia intensiva a Perugia

Paura martedì mattina in una piscina nella zona di Perugia dove un bambino di 5 anni ha rischiato di annegare. Secondo quanto trapela, il piccolo stava partecipando ad un centro estivo poco distante, con gli animatori che per la giornata di martedì avevano organizzato una mattinata in piscina. All’improvviso, però, un bambino è finito in acqua ed ha accusato gravi difficoltà, rischiando di annegare. Immediatamente è stato soccorso da uno degli animatori presenti, mentre veniva richiesto l’intervento del 118 accorso poco dopo.

Il bimbo è stato dunque trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che sta svolgendo accertamenti per individuare eventuali responsabilità dell’incidente.