Bambino di 5 anni di Terni rischia di annegare a Montalto, salvato da bagnina - Tuttoggi

Una bagnina del Fin Salvamento, in servizio in una torretta della spiaggia libera, Mitiana Cruciani, ha subito notato la situazione di pericolo

Tragedia sfiorata a Montalto Lido dove un bambino di 5 anni di Terni ha rischiato di annegare trascinato dalla corrente.

I fatti

Intorno alle 14.00 di ieri, 13 giugno, come riportato da alcune testate della Tuscia, il bimbo stava facendo il bagno a pochi metri dalla spiaggia, sulla costa antistante a piazzale Tirreno, quando, improvvisamente, la corrente lo ha trascinato in una buca. Il piccolo ha iniziato ad agitarsi e a chiedere aiuto.

Bagnina in azione

Una bagnina del Fin Salvamento, in servizio in una torretta della spiaggia libera, Mitiana Cruciani, ha subito notato la situazione di pericolo e si è gettata in acqua. In pochi secondi ha raggiunto il bambino e lo ha tratto in salvo.

Ringraziamenti

Riportato a riva il bambino era in buone condizioni di salute e i genitori hanno ringraziato sentitamente la bagnina per il pronto intervento che ha evitato la tragedia.