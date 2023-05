Ballottaggio Terni al veleno, insulti e sfide tra Bandecchi e Masselli - Video - Tuttoggi.info

Ballottaggio Terni, esplode la bomba sanità e la guerra Bandecchi-Masselli. Dura reazione del centrodestra ai video di Bandecchi

Sul tema sanità è esplosa una vera e propria bomba sul ballottaggio di Terni tra Stefano Bandecchi (AP) e Orlando Masselli (coalizione di centrodestra). Il casus belli è un video girato in Pronto Soccorso dal patron della Ternana, con il quale denunciava l’inefficienza dei servizi sanitari pubblici con tono piuttosto acceso. A questo video, nella mattina di oggi 19 maggio, ha risposto il candidato sindaco Masselli: “I voti si conquistano con serietà, non mettendo in pericolo quanti lavorano ogni giorno nel nostro ospedale, in trincea nel nostro pronto soccorso ed esponendolo a critiche e insulti violenti a mezzo social – ha commentato Masselli in una nota – Lo voglio dire con chiarezza: noi difendiamo e difenderemo sempre i nostri medici, i nostri infermieri e tutto il personale sanitario. E anziché aizzare la rabbia, noi lavoriamo sulle soluzioni”.

Ballottaggio Terni, Bandecchi “Masselli non faccia il cretino”

A questa nota, sempre a mezzo social, ha risposto prontamente Stefano Bandecchi: “Quello che lei ha scritto sulla sanità è vergognoso, perché io nel mio video ho ringraziato tutti per lo sforzo enorme che fanno per lavorare in un ambiente malsano e di un ospedale che, soltanto grazie alla vostra gestione da peracottari, è diventato un posto schifosissimo. Io credo che quelle persone siano degli eroi, perché voi siete stati degli incapaci”.

“Caro Masselli smetta di fare il cretino, perché se lei continua ad avere questi atteggiamenti, lei mi fa incazzare sul serio. Quindi Masselli porti rispetto e mi trovi un medico che è stato da me insultato. Io ho insultato lei, perché è un incapace”. Stefano Bandecchi Segretario Alternativa Popolare

Masselli “Io credibile perché faccio ciò che dico”

La bagarre continua e Masselli tiene il botta e risposta: “La credibilità si conquista facendo seguire i fatti alle proprie parole. E rispettando la dignità delle persone, di ognuno. Chi non rispetta i lavoratori minacciando continuamente licenziamenti, chi non rispetta le ragioni degli altri umiliando chi contesta, non può gestire il futuro di una comunità intera.Tutti i ternani devono capire esattamente quali sono le differenze in campo. Io sono convinto che non ci sia un’alternativa credibile al nostro progetto concreto di amministrazione, ma rispetto il candidato che abbiamo superato al primo turno di oltre 7 punti e mezzo, rispetto chi lo ha votato, per questo chiedo che vengano organizzati confronti tra i candidati. Ritengo utile però che venga fatta sintesi tra chi vuole organizzarli per evitare dispersioni: la mia proposta è di farne uno organizzato da tutte le associazioni e uno televisivo”.

“Offese e minacce” a Masselli, la solidarietà della coalizione del centrodestra

Dalle forze di coalizione di centrodestra è arrivata pronta la solidarietà al proprio candidato a iniziare da Fratelli d’Italia, tramite l’Onorevole Franco Zaffini: “Piena solidarietà al candidato Sindaco di Terni, Orlando Masselli, per l’attacco ricevuto da parte di Stefano Bandecchi con un video sul suo profilo social. Ben venga il confronto e il dibattito, ma gli insulti, le offese e le minacce vanno ben oltre la sana competizione elettorale”.

Forza Italia – “Forza Italia Terni esprime tutta la sua solidarietà ad Orlando Masselli per gli insulti gratuiti provenienti dal candidato avversario. Difendere la sanità pubblica così come i tanti medici, infermieri e operatori che vi lavorano, è un dovere. E noi lo facciamo”.

Lega Terni – “Esprimiamo piena solidarietà al candidato a sindaco di Terni del centrodestra Orlando Masselli e condanniamo con forza le gravi parole rivolte da Bandecchi nei suoi confronti”. Così la Lega Terni. “Invitiamo Bandecchi ad utilizzare un linguaggio più consono e a confrontarsi sulle tematiche e sui progetti per la città, evitando offese personali e atteggiamenti aggressivi e prepotenti. Comprendiamo il nervosismo e la mancanza di argomenti di chi finora ha espresso solo promesse irrealizzabili e si dichiara essere il ‘sindaco con la valigia’ che utilizza la candidatura a Terni esclusivamente come trampolino di lancio per una sua personale scalata politica, ma certamente non è questo il linguaggio più consono a un dibattito proficuo per il futuro della città. Le offese gratuite rivolte al candidato a sindaco Masselli, rappresentano l’ennesima brutta pagina del percorso politico di Bandecchi caratterizzato dagli sputi all’indirizzo dei tifosi della Ternana, dalle parole di sfida pronunciate nei confronti della Digos e della Guardia di Finanza e dagli insulti rivolti a più riprese alla città e a parte dei suoi abitanti”.