Baiocco e Barcaioli vincono premio dell'Unione nazionale veterani dello sport - Tuttoggi.info

Importante riconoscimento per due giovani atlete dell’Atletica Arcs Cus Perugia: Bianca Baiocco e Agnese Barcaroli sono state tra i vincitori della 12^ edizione del premio nazionale “Con UNVS studenti sportivi, studenti vincenti”, promosso dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, un’iniziativa che da diversi anni premia la doppia eccellenza, quella scolastica e quella nelle rispettive discipline sportive. Bianca e Agnese, due atlete e due studentesse protagoniste di grandi risultati sportivi a livello nazionale e internazionale e allo stesso tempo eccellenti studentesse con medie di voti altissime.

Per assegnare questo prestigioso riconoscimento, dopo una attenta valutazione dei curriculum scolastici e sportivi, il Consiglio Direttivo Nazionale UNVS ha designato i 15 vincitori, 6 studenti delle scuole medie, 7 delle scuole superiori e 2 universitari, a ciascuno dei quali va un riconoscimento del valore di 500 euro: Agnese Barcaroli è stata premiata come studentessa delle scuole medie, mentre Bianca Baiocco per le superiori; la cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma nel pomeriggio di venerdì 6 novembre presso il Salone d’Onore del CONI, ad accompagnare le due atlete-studentesse oltre ai famigliari una piccola delegazione con il presidente dell’Atletica Arcs Cus Perugia, Pierluigi Cavicchi.

Tra i migliori risultati sportivi della Barcaroli, classe 2013, in questo 2026 ad ottobre la prestigiosa medaglia d’argento nazionale (2ª classificata) nel Tetrathlon Ragazze A a Grottaglie, trascinando la rappresentativa dell’Umbria al 4° posto complessivo; a giugno del 2026 ha stabilito il nuovo primato umbro nei 600 metri Ragazze con il tempo di 1:38.56 migliorando di oltre un secondo il precedente record che apparteneva proprio a Bianca Baiocco, classe 2010, una delle mezzofondiste giovanili più promettenti d’Italia, già pluricampionessa italiana e maglia azzurra, nel giugno del 2026 ha conquistato il titolo Italiano Under 18 negli 800 metri a Grosseto. In precedenza aveva già vinto due titoli nazionali da Cadetta nei 1200 metri siepi, ed ha indossato la maglia della nazionale italiana ai Campionati Europei Under 18, conquistando uno splendido 4° posto assoluto nella finale degli 800 metri. Sempre nel 2026 è stata medaglia di bronzo agli Italiani Indoor Allievi negli 800 metri (2:10.69) e oro societario nella staffetta di corsa campestre a Selinunte.

Per Agnese e Bianca è un premio dal significato particolare e profondo, che va oltre il semplice riconoscimento dei loro eccezionali risultati cronometrici in pista, ma attesta che il successo nello sport non deve escludere l’eccellenza nello studio; è un riconoscimento che premia l’impegno, la costanza, la determinazione e la capacità di conciliare due importanti aspetti della vita di una giovane ragazza, lo studio e lo sport. Agnese e Bianca devono essere viste come modelli da imitare, capaci di conciliare al meglio pagelle scolastiche d’oro con risultati sportivi prestigiosi: essere tra i 15 migliori studenti atleti d’Italia è sicuramente e giustamente motivo di grande orgoglio per entrambe, ma anche per le loro famiglie, per l’Atletica Arcs Cus Perugia, il team per cui gareggiano, e per i loro istituti scolastici, significa sentirsi orgogliose del percorso fatto e trovare ancora più motivazione per guardare al futuro con entusiasmo, impegno e fiducia nei propri sogni. Congratulazioni ad Agnese e Bianca da parte di tutta l’Atletica Arcs Cus Perugia.