Badanti chiudono nell’auto l’anziano 79enne e si vanno a mangiare una pizza: denunciati. E’ successo a Perugia, dove personale di polizia è stato allertato da un carabiniere, che era a Pian di Massiano fuori servizio, perché all’interno di un’auto chiusa c’era un anziano in evidente difficoltà.

Nel frattempo il carabiniere,una donna, aveva allertato anche il 118. Gli operatori erano riusciti ad aprire uno sportello dalla fessura di un finestrino laterale. Ed a prestare così le prime cure all’anziano.

L’uomo ha raccontato di essere stato chiuso in auto da circa 40 minuti. oco dopo sono arrivati i due badanti, una coppia peruviana. I due stranieri hanno candidamente ammesso agli uomini della Volante di aver chiuso a chiave in auto l’anziano che era stato loro affidato per poter andare a mangiare una pizza.

I due, una coppia di coniugi peruviani di 41 e 44 anni, sono stati quindi identificati e deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di persone incapaci.

Il 79enne è stato affidato alla figlia avvertita dagli agenti e accorsa immediatamente sul posto.