“Sulle tracce di Babbo Natale”: tre appuntamenti per bambini sui social

Dalla pagina Facebook del Comune di Foligno, il 22, 23 e 24 dicembre alle 20,30, saranno trasmessi 3 appuntamenti per i bambini: Nicola Pesaresi e la sua Isotta andranno tra le vie e le piazze della città di Foligno “Sulle tracce di Babbo Natale”.

Il saluto dell’assessore Giuliani

Lo ha annunciato l’assessore Michela Giuliani sottolineando che “i bambini hanno dovuto rinunciare quest’anno all’incontro con Babbo Natale, il momento più atteso dai più piccoli, ma anche una tradizione ed un momento di condivisione con la propria famiglia. Questa iniziativa è proprio dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie per far vivere loro, anche quest’anno, proprio la magia e la tradizione dell’incontro con Babbo Natale.

Ci auguriamo possa servire loro a trascorrere qualche minuto di serenità, gioia e spensieratezza, proprio in famiglia ed in compagnia di Babbo Natale e della scimmietta Isotta. Per questa iniziativa e per le altre legate all’evento l’ “Arte del Natale” ci tengo a ringraziare l’associazione “Borghi e Centri Storici”, la Confcommercio e il Presidente Aldo Amoni per la collaborazione e per aver contribuito ad organizzare nonostante le difficoltà anche questo Natale, sicuramente diverso dagli altri, ma con il quale speriamo di essere riusciti a regalare, anche se solo per qualche istante, un po’ di normalità, soprattutto ai più piccoli. E poi, un ringraziamento speciale a tutto lo staff ed in modo particolare ad Isotta e a Babbo Natale. Ora non ci resta che aspettare ed andare a cercarlo tutti insieme! Concludo dicendo che il Natale è anche magia, gioia e stupore negli occhi dei bambini ed è proprio a loro e alle proprie famiglie che auguro così una buona visione e un Buon Natale”.