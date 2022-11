Azione Foligno scende in campo: “Cambiamo il modo di fare politica”

Due riunioni su Vus e sanità pubblica in programma nei prossimi giorni

Un posizionamento, anche in vista della prossima campagna elettorale. Azione Foligno prende posizione nel dibattito, bocciando il centrodestra ma ponendosi anche a distanza dal centrosinistra. “Azione Foligno – dice una nota – crede nella politica, nella politike techne, nell’ arte di governare la città.

Troppo spesso, tuttavia, il bene comune è stato messo in secondo piano per far prevalere un

sistema clientelare e inadeguato. La nostra critica non è semplicemente a questa Giunta, ma

ad un modello di fare politica, lontana dalle esigenze e dalle problematiche dei cittadini

poiché lontana dal possedere gli strumenti necessari per risolverli“.

“Foligno in preda a processo di decadimento”

“Foligno, città d’arte, città produttiva, città di pensatori e grandi politici, sta attraversando un lento processo di decadimento che comincia dalla fuga di cervelli verso altri centri culturali, per arrivare alla

totale incuria di beni artistici come la Torre dei Cinque Cantoni. Azione Foligno, tuttavia, crede che un processo di rinnovamento politico preveda sia una pars destruens che una pars construens. Per questo ha deciso, propositivamente, di mettersi all’opera su due tematiche particolarmente sentite dai cittadini: la situazione disastrosa della Valle Umbra Servizi S.p.A. e della sanità umbra“.