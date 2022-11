Azienda Batta nella top 20 Flos Olei e Baiocco d’oro di Perugia

L'azienda agraria nata nel 1923 è oggi un’importante realtà produttiva biologica: il riconoscimento del Comune

Nella tredicesima edizione della guida Flos Olei 2023, un vero e proprio viaggio intorno al mondo dell’extravergine di qualità, tra le 500 aziende d’eccellenza provenienti dai cinque continenti, per un totale di 56 paesi, l’azienda agraria perugina Batta ha conseguito un punteggio di 99/100. Il punto in più, conquistato dopo anni in cui l’azienda ha riportato 98/100, fa entrare l’olio Batta in una prestigiosa élite di extravergini alla soglia dei 100/100, che restano appannaggio di otto prodotti a livello mondiale. Inoltre, come nel 2017, Batta è anche nella top 20, quest’anno come Miglior Olio Extra vergine di oliva dell’anno.

Riconoscimento che si aggiunge a quello cittadino, con l’attribuzione, da parte dell’amministrazione comunale, del Baiocco d’oro. A ricevere il Baiocco d’oro dal sindaco Andrea Romizi è stato Giovanni Batta, affiancato dalla moglie Giuliana e dall’agronomo e assaggiatore dell’azienda Giovanni Breccolenti. Presenti alla cerimonia anche gli amici Mario Cirulli e Gino Goti e il consigliere comunale Paolo Befani.