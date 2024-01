Autostrada bloccata da protesta agricoltori: casello di Orte circondato da trattori, traffico in tilt - Tuttoggi.info

Blocco autostrada A1, trattori pronti a marciare verso Roma. La protesta degli agricoltori spacca l'Italia in due

Nella giornata di oggi, 27 gennaio, la protesta degli agricoltori ha raggiunto anche il casello di Orte che è stato bloccato sia in direzione Roma-Napoli che in direzione Milano da un cerchio formato da trattori che ha sbarrato la strada e stoppato il traffico. Per gestire l’emergenza è stata attivata la Polizia Stradale di Orvieto e pattuglie di altri comandi. Autostrade ha reso noto anche i percorsi alternativi consigliati, anche se il traffico risulta congestionato su tutte le arterie. In particolare per chi viene da Firenze l’uscita consigliata è Attigliano, mentre per chi viene da Roma si consiglia di uscire a Magliano Sabina.

Blocco autostrada a oltranza

secondo quanto riferito da “Il fatto quotidiano”, Antonio Monfeli, organizzatore del presidio è stato molto chiaro: “Aspettiamo l’arrivo di una troupe che faccia una diretta su una rete pubblica nazionale se non dovesse arrivare noi rimarremo qui fino alle 18 di domani poi, andremo a Roma, per protestare anche lì vicino ai palazzi del potere“. In precedenza Antonio Felici, un altro coordinatore aveva spiegato: “Vogliamo far sentire la nostra voce, ma il Governo ci offusca, offusca l’informazione: vogliamo spiegare le ragioni della nostra agitazione”.

foto archivio