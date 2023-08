Automobilisti vedono aliante 'precipitare' | Manovra di emergenza in quota - Tuttoggi.info

Aliante con due passeggeri a bordo di Rieti perde quota dopo depressione. Manovra di emergenza e atterraggio di fortuna in un campo

Nel pomeriggio di oggi 16 agosto, i Vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti nel comune di Baschi per l’atterraggio di emergenza, in una zona di campagna, di un aliante con due persone. La segnalazione è pervenuta da alcuni utenti che transitando lungo la A1 hanno visto “precipitare” il velivolo allertando i soccorsi. Giunti sul posto, nella zona industriale di Baschi che costeggia l’autostrada, i vigili hanno riscontrato che un aliante aveva effettuato una manovra di emergenza atterrando in un terreno incolto. Il velivolo, decollato da Rieti e con due persone a bordo di mezza età, ha effettuato la manovra di emergenza a causa di una depressione che ha fatto perdere quota al mezzo. Illesi entrambi gli occupanti. Si sta ora provvedendo al recupero del mezzo. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi del caso.