Automobili e dischi freno: tutto quello che c’è da sapere

Immagine dei dischi dei freni tratta da euautopezzi.it

Una volta azionato il freno, la velocità del veicolo tenderà a ridursi e, di conseguenza, l’energia cinetica verrà convertita in energia termica. Per questo motivo i freni sono esposti a elevatissimi carichi meccanici, tendendo ad usurarsi piuttosto velocemente; tanto che la loro sostituzione deve essere effettuata in maniera regolare e, soprattutto, solo da persone competenti del settore.

Ma come viene determinato il grado di usura del disco? È prassi che i dischi del dispositivo di frenatura vengano sostituiti ogniqualvolta raggiungono un grado di usura elevato, soprattutto quando diventano cuneiformi o si assottigliano. In genere, il produttore del componente fornisce un valore di “spessore minimo” che deve essere rispettato a tutti i costi; altrimenti, si rischia la rottura completa del disco. A ciò si aggiunge il possibile danno che potrebbe verificarsi se la pinza dovesse entrare in contatto con il pistone. Un ulteriore segno di usura è dato dalla vibrazione od oscillazione del volante quando si preme il pedale del freno. Dunque, si può affermare che il grado di usura dei dischi è differente su ogni lato. Nella scelta dei migliori dischi per la tua auto, è importante tenere conto del modello, della marca e dell’anno di produzione del veicolo stesso.

È importante sottolineare che se i dischi vengono sostituiti per motivi di usura, allora occorrerà farlo a coppie, poiché è l’unico modo per garantire una certa sicurezza o, in caso contrario il carico frenante su entrambi i lati potrebbe essere dissimile. Per questa ragione, i dischi del freno vengono solitamente commercializzati a due. Oltretutto, è bene specificare che i dischi del dispositivo di frenatura e le guarnizioni del freno, vanno cambiati contemporaneamente.