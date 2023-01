Auto sospetta, 29enne fermato dalla polizia con una mazza da baseball - Tuttoggi

Il conducente del veicolo è stato deferito dalla polizia all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio in via Piccolpasso a Perugia, gli Agenti della Polizia di Stato hanno fermato un veicolo sospetto con quattro persone a bordo. Gli operatori, dopo aver identificato il conducente – un cittadino ecuadoriano, classe 1993 – e i passeggeri, hanno effettuato un controllo del veicolo che ha richiamato la loro attenzione. Infatti, dal lunotto posteriore, gli operatori hanno notato un oggetto che, in seguito ad ulteriori verifiche, è risultato essere una mazza da baseball dalla lunghezza di 61 centimetri.

Il 29enne, sentito in merito, ha spiegato che la macchina non era di sua proprietà, fornendo delle giustificazioni poco plausibili in merito al possesso dell’attrezzo sportivo.