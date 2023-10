Auto sbanda all'uscita della Foligno - Civitanova, un ferito lieve - Tuttoggi.info

Incidente sulla ss77 Foligno - Civitanova, auto con 3 persone sbanda

Una persona è rimasta ferita, per fortuna in modo lieve, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di mercoledì lungo la Ss77 Foligno – Civitanova. Il sinistro, che ha coinvolto una sola auto con tre persone a bordo, è avvenuto all’uscita della nuova superstrada in direzione Perugia.

Sul posto la squadra Vigili del fuoco di Foligno, la polizia stradale ed il 118. Secondo quanto emerso, l’auto ha sbandato finendo fuori strada. Tra gli occupanti del veicolo, una sola persona ha riportato lievi ferite, illesi gli altri occupanti.