I Vigili del Fuoco di sono intervenuti nella notte tra il 19 e 20 luglio per un incendio ai danno di un’autovettura in un parcheggio in Via Roma ad Amelia.

Evitato il peggio

Il tempestivo intervento dei caschi rossi ha evitato danni ben peggiori per le auto parcheggiate vicino a quella incendiata. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Amelia.