Auto in panne in galleria, lunghe file sul raccordo - Tuttoggi.info

Veicolo fermo in galleria lungo il raccordo Perugia - Bettolle, traffico in tilt anche nella viabilità secondaria

Lunghe code sul raccordo Perugia – Bettolle venerdì mattina dopo le 11.30 per un’auto in panne in galleria in direzione sud. Si tratta di una Audi sportiva rimasta ferma sotto il tunnel di Prepo, con lunghe code verso l’innesto con la E45.

Sul posto sono presenti la polizia stradale e il personale dell’Anas in attesa del carroattrezzi per la rimozione del veicolo fermo. Code si registrano oltre che sul raccordo anche nella viabilità interna di Perugia per via dei veicoli che per evitare l’ingorgo escono dal raccordo.