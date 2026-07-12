Auto esce di strada allo svincolo, si ribalta e si incendia | Video e aggiornamenti - Tuttoggi.info

Grave incidente, nel pomeriggio di domenica, sulla statale 75 “Centrale Umbra” tra Ospedalicchio e Collestrada, con un’auto che si è ribaltata, incendiandosi. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo di Ospedalicchio Sud.

Secondo quanto visto da alcuni testimoni, l’auto ha sfondato il guard rail ed è uscita di strada, ribaltandosi e incendiandosi. Una persona sarebbe riuscita a mettersi in salvo, ma si sta verificando il coinvolgimento di altre persone. I riscontri hanno poi dato fortunatamente esito negativo: nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il traffico è stato bloccato in direzione nord. Lo svincolo è stato completamente chiuso. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Foligno e la polizia stradale. Intorno alle 18.20, dopo lo spegnimento del rogo, il traffico è tornato alla normalità.

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(notizia in aggiornamento)