Auto divorata dalle fiamme a bordo strada, ipotesi dolo - Tuttoggi.info

L'incendio è avvenuto in località Cerqueto (Gualdo Tadino), indagini in corso

Una Fiat Panda, nella notte appena trascorsa (tra il 23 e il 24 agosto) è stata letteralmente divorata dalle fiamme in località Cerqueto, Gualdo Tadino.

La vettura, che si trovava a lato della strada (con nessuno nelle vicinanze), era interamente avvolta dalle fiamme e gli automobilisti di passaggio hanno subito chiamato i vigili del fuoco di Gaifana.

Domato l’incendio i pompieri e le forze dell’ordine hanno avviato i dovuti accertamenti per risalire alle cause del rogo che, da quanto emerge, sarebbe di natura dolosa. Indagini in corso anche per risalire al proprietario della Panda.