“Autisti 118 senza vaccini anticovid, intervenire subito”

Mozione del centrosinistra per chiedere al sindaco di intervenire

Autisti del 118 non inseriti nelle frase più urgente del piano vaccinale. L’allarme è lanciato dal centrosinistra folignate, che ha presentato una mozione urgente firmata dai gruppi consiliari di Partito democratico, Patto x Foligno e Foligno 2030.

Il contesto di emergenza

Una situazione, quella di questa esclusione, che varrebbe per la Usl 2, perlomeno su Foligno e Spoleto. “Considerato che il Sindaco ha la responsabilità diretta della sanità – scrivono i consiglieri nel documento –

e vista la condizione di emergenza sanitaria in cui versa il nostro territorio per il contagio da Covid-19; tenuto conto dell’aggravarsi della situazione in seguito alla diffusione nella nostra Regione della variante Inglese e Brasiliana a più rapida diffusione. Il tutto alla luce luce del lavoro in prima linea degli operatori del 118“.

La richiesta al sindaco

In questo quadro si vuole impegnare sindaco e giunta “ad intervenire presso la Asl2 e le autorità competenti, affinché gli operatori del 118 (autisti) siano vaccinati immediatamente e con il tipo di vaccino con la maggiore efficacia certificata“.