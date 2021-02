Vaccinazioni anticovid, conto alla rovescia: tocca agli ultra 80enni

Somministrata la seconda dose al personale sanitario

Vaccinazioni anticovid, il piano procede a pieno ritmo. L’obiettivo, per la settimana, è quello di raggiungere la copertura totale di tutto il personale sanitario dipendente e convenzionato, come da programma con la fase 1.

Vaccinazioni: seconda dose al personale sanitario

Dal 18 gennaio scorso è infatti in corso la somministrazione della seconda dose vaccinale ai sanitari e si conta di completare il ciclo entro pochi giorni. Si passerà poi alla categoria degli over 80, fascia di popolazione a rischio e particolarmente esposta all’ondata pandemica e ai dipendenti delle società, ditte, associazioni e cooperative convenzionate con il servizio sanitario regionale che operano all’interno delle strutture aziendali, tutti compresi nei codici di priorità definiti dalla Regione Umbria.

Vaccini Pzifer e Moderna

In queste prime settimane di somministrazione sono stati utilizzati i primi due vaccini autorizzati dall’Ema, il vaccino Pfizer BioNTech, distribuito dallo scorso 27 dicembre 2020 e il più recente Moderna. Entrambi i vaccini prevedono, come noto, la doppia somministrazione e garantiscono un’efficacia del 94 -95% All’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno sono state somministrate complessivamente 1220 prime dosi e 989 seconde dosi del vaccino Pfizer, 80 le prime dosi di vaccino Moderna inoculate. Per lunedì 8 febbraio verrà completata la somministrazione delle seconde dosi con copertura totale del personale sanitario.

Il team vaccinale di Foligno

Il team vaccinale opera al primo piano del nosocomio ed è composto dalla coordinatrice Antonella Anselmi, dai dirigenti medici Federico Dolciami, Silvia Ciliano, Piervincenzo Committeri, Paolo Tozzi e Cristiana Ammetto che assicurano la vaccinazione in ospedale e in tutto il territorio dell’area Nord dell’Azienda Usl Umbria 2 (operatori e assistiti di Rsa e case di riposo, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), le infermiere Rachele Mastrofabi, Claudia Caprai, Giuliana Utrio Lanfaloni, Fabiola Gigliarelli, Eleonora Donati, Monica Massimi, Giorgia Timi, Sabrina Turrioni, Emanuela Racani e le collaboratrici amministrative Loretta Ottaviani e Giovanna Gigliarelli.