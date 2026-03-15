Auri confermato nel rinnovato consiglio direttivo di Anea - Tuttoggi.info

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Auri confermato nel rinnovato consiglio direttivo di Anea

Redazione

Auri confermato nel rinnovato consiglio direttivo di Anea

Dom, 15/03/2026 - 07:21

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L’Assemblea di ANEA ha eletto mercoledì 11 marzo il nuovo Presidente, Luca Mascolo ed ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo composto da 15 membri.

Oltre ad AURI sono stati eletti nel Consiglio Direttivo di ANEA i seguenti rappresentanti delle autorità di ambito:

• AATO 2 Marche Centro Ancona;

• Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL);

• Autorità Idrica Pugliese (AIP);

• ATO3 Torinese;

• Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;

• Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);

• Consiglio di Bacino Priula;

• Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

• Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB);

• Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) del Friuli Venezia Giulia;

• SRR Palermo Area Metropolitana;

• EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sicilia);

• ATO Toscana Centro.

ANEA è l’Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito per l’idrico e i rifiuti costituita a Firenze l’11 maggio 2004 con la missione di rappresentare le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato. Dal 2018 l’Associazione ha esteso il proprio perimetro di rappresentanza anche agli enti di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Conta oggi l’adesione di 84 EGATO (Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale), di cui:

• 47 regolano il Servizio Idrico Integrato;

• 29 il Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani;

• 8 entrambi i servizi pubblici ambientali.

Complessivamente gli enti aderenti ad ANEA servono una popolazione di circa 58 milioni di abitanti. L’azione dell’Associazione è volta a indirizzare e supportare l’operato degli Enti di Governo d’Ambito secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e coerenti con le esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti-consumatori.

La rinnovata elezione di AURI nel Consiglio Direttivo di ANEA, evidenzia il Presidente Sisti che ha partecipato ai lavori dell’Assemblea elettiva, sottolinea l’importanza dell’Autorità di Ambito umbra nel panorama nazionale. È opportuno ricordare che AURI è tra le poche Autorità di Ambito in Italia che ha completato il processo di adeguamento degli affidamenti sia nel settore del Servizio Idrico Integrato, che nel settore del Servizio Integrato dei Rifiuti secondo le normative nazionali ed eurounitarie. Questo riconoscimento a livello nazionale, continua il Presidente Sisti, ci sprona ad agire con rinnovato entusiasmo al fine di raggiungere gli importanti obiettivi che si profilano all’orizzonte per la Regione Umbria sia per il settore idrico, sia per il settore della gestione dei rifiuti urbani.

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